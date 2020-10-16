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Рубрика: Происшествия

В Брянской области создан штаб по устранению последствий провала дома

Текст: Елена Шулепова

В Брянской области создан оперативный штаб по ликвидации последствий провала участка земли вместе со стоявшим на нем домом. Ситуацию контролирует глава региона, сообщает пресс-служба регионального правительства на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Фото: Новости Мocквы и Московской области / vkontakte
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В ходе видеоселектора с поселком Вышков Злынковского района губернатору Александру Богомазу замначальника регионального главка МЧС доложил, что поисково-спасательные работы планируют завершить до наступления темноты.

Напомним, земля в поселке Вышков на улице Ленинская обвалилась около 4 часов утра. В результате образовался провал глубиной 6-7 метров и диаметром около 15 метров. В этот провал ушла часть одноэтажного дома, в котором проживают два человека. Одна женщина в результате ЧП не пострадала, вторая, по предварительным данным, может находиться под завалами. По словам главы региона, всем пострадавшим будет оказана помощь. "Главная задача - найти жительницу обрушившегося дома", - подчеркнул губернатор.

В настоящее время прокуратурой Злынковского райна начата проверка провала грунта в поселке Вышков, сообщили в ведомстве. Прокурору района предстоит дать оценку состоянию ливневой канализации дорог рядом с разрушенным домом, а также систем водоснабжения и канализации в этом населенном пункте.

Кстати

Это не первый провал в поселке: в феврале 2017 года земля провалилась в 600 метрах от места нынешнего ЧП. Тогда под землю ушли баня и часть гаража. По данным регионального правительства, здесь меловые находятся близко к поверхности и вымываются из-за чего образуются карстовые провалы.

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