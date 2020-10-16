Жена и дочь актера Баталова стали потерпевшими по делу о мошенничестве

Уточним, что дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По поручению Александра Бастрыкина расследование ведет Главное следственное управление столичного СК.

Напомним, что вдова и дочь известного актера Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. По заявлению вдовы, их с дочерью обманули.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, следователь уже признал дочь и вдову потерпевшими и их уже допросили. Нашли и допросили свидетелей "обладающих информацией, представляющей интерес для следствия".

Запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. Также проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса. В ходе проведения следственных действий получены образцы почерка, по которым назначена почерковедческая судебная экспертиза, добавила Иванова.

А еще Следственный комитет оправил в уполномоченные органы письмо об оспаривании заключений договоров пожизненного содержания с иждивением.