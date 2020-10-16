"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС

А их товарищи Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди, чья работа на орбите началась в апреле 2020 года и теперь завершается, уже пакуют самое-самое в обратную дорогу.

У бортинженера корабля "Союз МС-16" и бортинженера МКС-63 Ивана Вагнера есть, помимо прочего, одна особая забота - вернуть на Землю штандарт Совета ветеранов 354-й стрелковой трижды орденоносной дивизии. Эта послевоенная реликвия была доставлена на борт Международной космической станции в год 75-летия Победы по инициативе "Российской газеты", поддержанной в "Роскосмосе", РКК "Энергия" и Центре управления полетами. Доставлена с символической целью: чтобы победа, одержанная советским народом в Великой Отечественной войне, и память о погибших были подняты на космическую высоту и остались при этом в наших сердцах.

354-ю стрелковую нередко называют дивизией Неизвестного солдата. Сформированная в Пензенской области, она приняла крещение огнем на 41-м километре Ленинградского шоссе, где теперь мемориал "Штыки" и откуда к Кремлевской стене перенесены останки Неизвестного солдата. Освобождала Подмосковье, вела тяжелые бои на подступах к селу Клушино в Смоленской области, где родился Юрий Гагарин, сражалась под Ржевом, на Курской дуге, в Беларуси, Польше, Германии. А командиром дивизии с момента ее формирования был полковник, а затем генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Теперь именем комдива и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском административном округе Москвы.

И так счастливым образом совпало, что сейчас завершает на борту МКС свою первую космическую вахту земляк комдива Алексеева - 123-й космонавт России Иван Викторович Вагнер. Он родился там же, на русском Севере, через сорок лет после Победы - 10 июля 1985 года. А родиной ему стал поселок Североонежск в Плесецком районе Архангельской области. Это 950 километров к северу от Москвы и 250 - к югу от Архангельска. Рядом - река Онега, которая течет на север и впадает в Белое море. И там же, посреди архангельской тайги - испытательные и стартовые площадки ракетодрома "Плесецк", который стали называть космодромом уже после того, как в семье Виктора и Светланы Вагнер появился сын…

В понедельник, 19 октября, летчик-космонавт Иван Вагнер, который до этого вел заочный диалог с поклонниками космоса в социальных сетях, выйдет на прямую двухстороннюю связь с "Российской газетой", нашими читателями и героями. В том числе ветераном 354-й дивизии, бывшим фронтовым связистом Александром Константиновичем Дручковым - он обещает присоединиться к нам в прямом эфире из своего дома в Пензенской области.

К диалогу приглашены старшеклассники и педагоги из тех школ, что носят имя 354-й дивизии и ее командира - из Зеленограда, Кузнецка, Пензы, а также их ровесники и коллеги из школы в Северонежске и поселке Бужарово Истринского района Московской области.

Другими участниками космического сеанса, как ожидается, станут губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, глава города Кузнецк Сергей Златогорский. Приглашены глава Гагаринского района Смоленской области Роман Журавлев и директор Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина на его родине Сергей Есипов. При содействии Музея космонавтики в Москве к нам обещали присоединиться Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Лавейкин - сын фронтового летчика Героя Советского Союза И.П. Лавейкина и дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Александр Иванченков - сын погибшего под Ржевом в августе 1942 года С.П. Иванченкова.

За всем происходящим в Zoom будут следить наши коллеги-журналисты, члены Пензенского и Поморского землячеств, авторы и друзья "Российской газеты", участвующие в сетевом историко-патриотическом и мемориальном проекте "Цепочка памяти".

На сайте "Российской газеты" 19 октября с 11 часов утра будет вестись онлайн-трансляция. По завершении будет размещен видеоотчет.