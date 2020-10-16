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16.10.2020 11:11
Рубрика: Российский автопром

Унизит любой внедорожник. 300-сильная "Копейка" с огромным клиренсом

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" решили рассказать о самом брутальном ВАЗ-2101 в России.

Фото: www.лада.онлайн
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"Копейка" получила название "Миньон". Автомобиль построен на базе Nissan Patrol. Мосты и раздаточная коробка также заимствованы от этой модели. Под капотом советского седана располагается двигатель V8 от Toyota мощностью около 300 л. с. Мотор работает в паре с японской автоматической трансмиссией.

Снаружи ВАЗ-2101, окрашенный в ярко-жёлтый цвет, имеет силовые бампера и пороги, расширители арок, внедорожную резину на 37 дюйма, самодельный шноркель. Корма и крышка багажника выполнены в сетчатом виде. В багажном отделении спрятаны радиатор и аккумулятор. В салоне размещена лебёдка, установлены оригинальные рулевая колонка и руль.

Стоимость силовых агрегатов составляет примерно 70 000 - 120 000 рублей, резина стоит 100 тысяч рублей, лебёдка - 80 тысяч рублей.

По проходимости ВАЗ-2101 "Миньон" может составить конкуренцию почти любому рамному внедорожнику. Автомобиль отличает огромный дорожный просвет и короткие свесы.

Кстати говоря, в текущем году Волжский автогигант отметил 50-летний юбилей с момента начала массового выпуска ВАЗ-2101. 19 апреля 1970 года на автозаводе в Тольятти были собраны первые экземпляры данной модели.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
#Lada