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Рубрика: В мире

В офисе и дома у главы минздрава Франции прошел обыск

Текст: Александр Мелешенко

Во Франции прошли обыски в офисах и квартирах высокопоставленных чиновников, среди которых министр здравоохранения страны Оливье Веран, директор Главного управления здравоохранения республики Жером Саломон, бывший премьер-министр Эдуар Филипп и другие.

Фото: Gettyimages
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. По его информации, обыски связаны с расследованием действий французских властей в период пандемии коронавируса.

Минувшим летом иски к властям подали общественные организации и объединения медиков - они обвинили чиновников в неэффективной борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии.

Обыски при этом прошли вскоре после интервью президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу новых мер по борьбе с вирусом. В интервью Макрон рассказал, что с 17 октября в Париже и некоторых других крупных городах начинает действовать комендантский час.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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