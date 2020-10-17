Автомобили Mercedes-Benz в 33 раз за год отозвали в России

Росстандарт объявил об очередной отзыве автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз под сервисную кампанию попадают 10 кроссоверов GLE, реализованных с мая по июль 2019 года.

Причина - уплотнение штока поршня в амортизаторах может не соответствовать требованиям к усталостной прочности. В сервисных центрах марки дефектные детали бесплатно заменят на новые.

Владельцам потенциально проблемных кроссоверов сообщат о необходимости посещения сервиса. В то же время узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице.

Стоит отметить, что это уже 33-й по счету отзыв автомобилей Mercedes-Benz в России в этом году. Не так давно компания отзывала 92 машины A-Class, B-Class и CLA, а также 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito. А в сентябре марка отправила в дилерские центры 1697 коммерческих автомобиля Sprinter из-за возможности утечки тормозной жидкости.