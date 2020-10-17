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17.10.2020 08:35
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Mercedes-Benz в 33 раз за год отозвали в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Росстандарт объявил об очередной отзыве автомобилей Mercedes-Benz. На этот раз под сервисную кампанию попадают 10 кроссоверов GLE, реализованных с мая по июль 2019 года.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Причина - уплотнение штока поршня в амортизаторах может не соответствовать требованиям к усталостной прочности. В сервисных центрах марки дефектные детали бесплатно заменят на новые.

Владельцам потенциально проблемных кроссоверов сообщат о необходимости посещения сервиса. В то же время узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров на странице.

Стоит отметить, что это уже 33-й по счету отзыв автомобилей Mercedes-Benz в России в этом году. Не так давно компания отзывала 92 машины A-Class, B-Class и CLA, а также 204 автомобиля Mercedes-Benz Vito. А в сентябре марка отправила в дилерские центры 1697 коммерческих автомобиля Sprinter из-за возможности утечки тормозной жидкости.

#Mercedes-Benz