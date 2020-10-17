Лавров обсудил ситуацию в Карабахе с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные разговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Сергей Лавров акцентировал внимание на актуальности заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху от 1 октября, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В ходе бесед дипломаты подчеркнули необходимость строгого следования положениям Московского заявления министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября, предусматривающего прекращение огня в гуманитарных целях.

В ходе бесед стороны также подтвердили важность договоренности, достигнутой в Москве, о начале субстантивных переговоров с целью скорейшего достижения мирного урегулирования при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.