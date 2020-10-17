Полиция Франции задержала четырех человек по делу об убийстве учителя

Французская полиция задержала четырех человек, в том числе несовершеннолетнего, по делу об убийстве учителя в пригороде Парижа. Такую информацию распространило агентство France-Presse, ссылаясь на источники в судебных органах.

По их данным, все задержанные находятся под стражей. Эти люди являются родственниками террориста, застреленного сотрудниками полиции на месте преступления, пишет ТАСС.

Напомним, в пятницу в Конфлан-Сент-Онорин недалеко от здания школы исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo. Президент Франции Эммунюэль Макрон назвал это убийство терактом и призвал французов сплотиться в условиях этого нападения.