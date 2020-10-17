Посол Антонов раскрыл причины отказа американцев от продления договора по СНВ

По словам дипломата, печально, что США пытаются перевернуть все с ног на голову и показать все так, будто бы Москва хочет все разрушить. "России нельзя выдвигать ультиматум. Мы достигнем договоренности, но при нормальном диалоге", - отметил Антонов.

Посол РФ в США указал, что российская сторона сделала еще один шаг вперед навстречу американцам, пытаясь спасти контроль над вооружениями. А в Вашингтоне взяли и отвергли это предложение. Нынешняя администрация США с самого начала своей работы "крайне негативно относилась к ДСНВ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин 16 октября предложил "без всяких условий" продлить срок действия ДСНВ "хотя бы на год". Глава государства поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США "хоть какой-то внятный ответ".