Что изменится в жизни белорусов с введением электронных паспортов

Поскольку не предусматривается одномоментный переход на ID-карты, то он может произойти в течение десяти лет, полагает отраслевой руководитель. Однако, по его мнению, "развитие электронных сервисов и возможности электронной карты должны ускорить замену нынешних паспортов у основной массы активного в цифровом мире населения".

Внутренний документ, удостоверяющий личность, уточнил Ткач, будет представлять собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.

На нее будет нанесена фотография владельца карты и его персональные данные. А вся визуальная информация, по существу, копирует данные, которые фиксируются в традиционном паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца.

Правда, есть и ряд принципиальных различий, уточняют изготовители новых гражданских документов. Скажем, в отличие от действующего паспорта наименование органа, выдавшего документ, будет отпечатано в виде кода, эти же данные содержатся и на чипе карты с программой для выработки электронной цифровой подписи. А дополнительные сведения, например, место регистрации, сведения о детях, браке, отсутствуют на ID-карте и будут содержаться в государственных информационных системах и ресурсах.

Но, прежде всего, новый документ, констатирует Ткач, - это средство идентификации и совершения юридически значимых действий в цифровом мире. Все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет получить с этой карты. А наличие программы для выработки электронной цифровой подписи станет гарантом юридической значимости действий.

На законный вопрос, какие операции можно будет выполнять с помощью электронного документа, первый замминистра уточнил, что для начала на едином портале услуг через личный кабинет можно будет воспользоваться пятью административными процедурами и пятью электронными услугами.

Запланировано и создание внешнего платежного сервиса с использованием ID-карты. Оно будет реализовано в рамках новой государственной программы цифрового развития на 2021-2025 годы.

Но любой переходный период, резонно замечает Ткач, сопряжен и с определенной нагрузкой, связанной с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере его можно сравнить с внедрением банковских пластиковых карт: вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, и процесс становится интуитивно понятным и успешно масштабируется. Тем более, что ID-карта должна позволить совершать максимально возможное количество услуг, не выходя из дома.