Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.10.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 300 получит "заряженную" GR-версию

Текст: Константин Руссов
Фото: www.clicccar.com Фото: www.clicccar.com
Фото: www.clicccar.com

Новое поколение Toyota Land Cruiser будет представлено в том числе в модификации с шильдиком GR: внедорожник получит более мощный двигатель и перенастроенные коробку передач, шасси и другие системы.

Фото: www.autoweek.nl
Новое поколение седана Toyota Mirai будет значительно дешевле

Австралийское издание Motoring пишет, что на континенте "трёхсотый" появится в 2021 году. В беседе представитель местного подразделения Toyota сказал, что нет никаких видимых причин, по которым Toyota Land Cruiser или какая-то другая модель бренда не могла бы получить GR-модификацию. Напомним, что у Toyota Hilux такая версия точно появится.

Согласно информации издания, стандартный Land Cruiser 300 будет предложен с турбодизельным V6 объёмом от 3.3 литра до 3.5 литра, который заменит и превзойдёт по отдаче текущую бензиновую "восьмёрку" мощностью 272 л.с.

Land Cruiser GR могут оснастить новым 4-литровым V8, которым будут комплектовать следующее поколение Lexus LX.

Интересно, что Motoring пишет о выпуске локально разработанного "заряженного" Toyota Land Cruiser - такой сценарий австралийская Toyota рассматривает в случае, если "трёхсотый" не получит GR-модификации.

Ранее "РГ" сообщала, что новый Land Cruiser 300 может не появиться вовсе.

#Toyota