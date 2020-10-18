Новый Toyota Land Cruiser 300 получит "заряженную" GR-версию

Новое поколение Toyota Land Cruiser будет представлено в том числе в модификации с шильдиком GR: внедорожник получит более мощный двигатель и перенастроенные коробку передач, шасси и другие системы.

Австралийское издание Motoring пишет, что на континенте "трёхсотый" появится в 2021 году. В беседе представитель местного подразделения Toyota сказал, что нет никаких видимых причин, по которым Toyota Land Cruiser или какая-то другая модель бренда не могла бы получить GR-модификацию. Напомним, что у Toyota Hilux такая версия точно появится.

Согласно информации издания, стандартный Land Cruiser 300 будет предложен с турбодизельным V6 объёмом от 3.3 литра до 3.5 литра, который заменит и превзойдёт по отдаче текущую бензиновую "восьмёрку" мощностью 272 л.с.

Land Cruiser GR могут оснастить новым 4-литровым V8, которым будут комплектовать следующее поколение Lexus LX.

Интересно, что Motoring пишет о выпуске локально разработанного "заряженного" Toyota Land Cruiser - такой сценарий австралийская Toyota рассматривает в случае, если "трёхсотый" не получит GR-модификации.

Ранее "РГ" сообщала, что новый Land Cruiser 300 может не появиться вовсе.