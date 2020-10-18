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Рубрика: В мире

Посольство США решило за Украину вопрос о российской вакцине от COVID-19

Текст: Александр Гусаров
Американские дипломаты в Киеве, а отнюдь не власти Незалежной, принимают решения о защите здоровья украинцев в борьбе с пандемией коронавируса. Такой вывод можно сделать из опубликованной накануне посольством США на Украине записи в Facebook о результатах встречи с главой украинского министерства здравоохранения Максимом Степановым.

Как сообщает РИА Новости, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин провела "конструктивный коллегиальный ужин" с главой минздрава Степановым, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом и реформы в сфере здравоохранения. А по результатам состоявшейся в минувшую пятницу встречи американская дипмиссия сообщила: "Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости www.ria.ru
Песков заявил о преимуществах российской вакцины от коронавируса

Напомним, что ранее глава украинского минздрава не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ, однако впоследствии заявил, что пока не стоит даже обсуждать такую возможность, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Ранее лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. Президент РФ ответил, что это возможно, однако необходимо обсудить вопрос с украинскими специалистами и получить официальный запрос от Киева. При этом Медведчук заявлял, что проверил российскую вакцину на себе. Однако президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить таким утверждениям, а ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз.

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