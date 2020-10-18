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Рубрика: Происшествия

Главу Выборгского района Ленобласти отправили под домашний арест

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ближайшие два месяца глава администрации Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов проведет под домашним арестом. Такую меру пресечения чиновнику избрал Приморский районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Напомним, Орлов был задержан в Петербурге накануне по делу о хищении более чем 700 миллионов рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом города Выборга. Ранее в связи с пропажей средств, был задержан председатель комитета по финансам Выборгского района Александр Болучевский.

По версии следствия, при его непосредственном участии из бюджета оплачивались несуществующие работы по ремонту зданий. Деньги переводились на счета подконтрольных фирм. Сейчас следователи пришли к Орлову, как к непосредственному руководителю Болучевского. К слову, сам Орлов несколько дней назад порывался уйти в отставку. Но коллеги не отпустили.

В Следственном комитете по Ленинградской области отмечают, что по месту жительства и работы чиновника проводятся обыски.

На судебном заседании Орлов с предъявленными ему обвинениями не согласился.

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