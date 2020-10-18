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Рубрика: Власть

Главы Крыма и Кубани выразили соболезнование в связи со смертью мэра Ялты

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразили соболезнование в связи со смертью 59-летнего главы администрации Ялты Ивана Имгрунта.

- Для всех нас это большая утрата, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. - Иван Иванович много сделал для Ялты, зарекомендовал себя как системный управленец с высокими профессиональными и человеческими качествами. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, как и чувство благодарности за его добрые дела. Разделяю вместе с вами вашу боль и скорбь.

Слова сочувствия родным и близким Ивана Имгрунта выразил и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С 2000 по 2017 год Имгрунт занимал должность главы Белореченского района, и за это время завоевал авторитет и уважение жителей кубани.

- Иван Иванович по праву считался одним из самых авторитетных и умелых руководителей на Кубани, - отметил Вениамин Кондратьев. - Профессионал с большой буквы, опытный управленец. Больше 15 лет он возглавлял Белореческий район, вывел муниципалитет в число лидеров в крае, сделал привлекательным для инвесторов, экономически крепким и благоустроенным, комфортным для жизни, - отметил губернатор. Иван Имгрунт всегда горел своей работой, желанием помочь людям. В своих подчиненных ценил порядок и добросовестность и при этом всегда предъявлял высокие требования к себе. Уверен, у Ивана Ивановича были большие планы. Очень жаль, что он не успел воплотить все задуманное в жизнь. Разделяем боль вашей утраты. Скорбим вместе с вами, - обратился губернатор к семье умершего.

Ранее администрация и городской совет Ялты опубликовали некролог скончавшемуся от осложнений после перенесенной пневмонии и коронавируса главе администрации Ивану Имгрунту. Напомним, 30 сентября Иван Имгрунт был госпитализирован с диагнозом пневмония. Позднее у него был диагностирован COVID-19. Градоначальник проходил курс лечения в одной из клиник Санкт-Петербурга и уже готовился к выписке, но вирус дал осложнения.

Иван Имгрунт родился 28 мая 1961 года в Караганде. Окончил Уральский государственный юридический университет по специальности "Правоведение". С 1986 по 2000 год работал в органах прокуратуры. С 2000 по 2017 год он возглавлял Белореченский район Краснодарского края. На должность мэра Ялты был назначен 6 ноября 2019 года.

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