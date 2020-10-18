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18.10.2020 23:58
Рубрика: Спорт

Рублев впервые в карьере поднялся на восьмую строчку рейтинга АТР

Текст: Максим Домчев
Триумфатор турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев продолжает восхождение в рейтинге сильнейших игроков АТР. Он впервые в карьере поднялся на восьмое место.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В воскресенье Рублев в решающем матче турнира в Санкт-Петербурге переиграл хорвата Борну Чорича. Для 22-летнего Рублева этот титул стал четвертым в этом году, а главное - позволил улучшить позицию в рейтинге.

Фото: AP
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На минувшей неделе Рублев впервые в карьере попал в топ-10 сильнейших теннисистов мира, а сейчас совершил новый прорыв и стал восьмым. В воскресенье АТР опубликовала обновленный рейтинг-лист.

Среди первых семи лучших изменений не произошло. Сохранил свою шестую позицию Даниил Медведев, не сумевший показать в Санкт-Петербурге своей лучшей игры. Также в двадцатке сильнейших находится и третий россиянин - Карен Хачанов. Он на 17-й позиции.

Рейтинг АТР на 19.10.2020:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 740 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;

3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9 125;

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 5 925;

6 (6). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 4 855;

8 (10). Андрей Рублев (Россия) - 3 429;

9 (8). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 180;

10 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 3 075;

17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2 245.

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