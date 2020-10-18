Tesla отправит всех недовольных в автосервис и не вернет деньги

В апреле 2019 года Илон Маск написал в своём Twitter, что любой покупатель может вернуть машину без объяснения причин в течение недели с момента покупки. Компания Tesla незаметно изменила этот пункт своей политики.

Tesla убрала из соглашения пункт, в котором говорилось о возможности возврата электрокара и полного возмещения денежных средств, если продукция компании не устроила клиента. При этом должен был быть соблюдён ряд условий, главные из которых - отсутствие повреждений и пробег, не превышающий 1600 км.

Теперь все недовольные покупатели автомобилей Tesla, по данным издания Electrek, будут направляться в сервисный центр для исправления дефектов.

По какой причине Tesla пересмотрела политику возврата транспортных средств, пока неизвестно. Получить комментарий от компании тоже нереально: пиар-служба была распущена. Возможно, покупатели злоупотребляли добротой компании, но не исключено, что потребность в этой опции резко выросла в связи с ухудшением качества электрокаров Tesla.