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18.10.2020 11:42
Рубрика: Легковые авто

Tesla отправит всех недовольных в автосервис и не вернет деньги

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

В апреле 2019 года Илон Маск написал в своём Twitter, что любой покупатель может вернуть машину без объяснения причин в течение недели с момента покупки. Компания Tesla незаметно изменила этот пункт своей политики.

Фото: www.twitter.com/gem8mingen
Tesla Model S проехала 1,2 миллиона километров. Но разве это рекорд?

Tesla убрала из соглашения пункт, в котором говорилось о возможности возврата электрокара и полного возмещения денежных средств, если продукция компании не устроила клиента. При этом должен был быть соблюдён ряд условий, главные из которых - отсутствие повреждений и пробег, не превышающий 1600 км.

Теперь все недовольные покупатели автомобилей Tesla, по данным издания Electrek, будут направляться в сервисный центр для исправления дефектов.

По какой причине Tesla пересмотрела политику возврата транспортных средств, пока неизвестно. Получить комментарий от компании тоже нереально: пиар-служба была распущена. Возможно, покупатели злоупотребляли добротой компании, но не исключено, что потребность в этой опции резко выросла в связи с ухудшением качества электрокаров Tesla.

#Tesla