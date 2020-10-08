Tesla распустила всех пиарщиков

Компания Tesla старается быть первой во всем. Вот и в решении Илона Маска распустить пиарщиков производителя электромобилей нет ничего удивительного. Как сообщает издание Electrek был упразднен отдел, отвечающий за глобальный PR, работавший в США. При этом менеджеры в Европе и Азии все еще трудятся. Но возможно, что скоро и они отправятся искать новую работу.

Роспуск пиарщиков отчасти связан с личной позицией Илона Маска, который не раз публично обижался на едкие высказывания и замечания со стороны прессы. Вот и недавний Battery Day СМИ приняли довольно холодно, что расстроило американского предпринимателя. Впрочем, отвечать критикам может и сам Маск, который и сейчас активно использует Twitter в качестве своего агентства информации.

Напомним, уже в следующем году Tesla намерена запустить в Германии свое первое европейское предприятие. Завод, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, займет территорию около 300 гектаров. На фабрике наладят выпуск компактного кроссовера Model Y.

Пока же Маск разослал письмо по корпоративной почте своим сотрудникам. Слова Илона призваны вдохновить их на постановку нового производственного рекорда - собрать 500 тысяч электромобилей по итогам 2020 года.