Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.10.2020 21:10
Рубрика: Легковые авто

Tesla распустила всех пиарщиков

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Tesla старается быть первой во всем. Вот и в решении Илона Маска распустить пиарщиков производителя электромобилей нет ничего удивительного. Как сообщает издание Electrek был упразднен отдел, отвечающий за глобальный PR, работавший в США. При этом менеджеры в Европе и Азии все еще трудятся. Но возможно, что скоро и они отправятся искать новую работу.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Новый Tesla Model Y потерял крышу, едва отъехав от автосалона

Роспуск пиарщиков отчасти связан с личной позицией Илона Маска, который не раз публично обижался на едкие высказывания и замечания со стороны прессы. Вот и недавний Battery Day СМИ приняли довольно холодно, что расстроило американского предпринимателя. Впрочем, отвечать критикам может и сам Маск, который и сейчас активно использует Twitter в качестве своего агентства информации.

Напомним, уже в следующем году Tesla намерена запустить в Германии свое первое европейское предприятие. Завод, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, займет территорию около 300 гектаров. На фабрике наладят выпуск компактного кроссовера Model Y.

Пока же Маск разослал письмо по корпоративной почте своим сотрудникам. Слова Илона призваны вдохновить их на постановку нового производственного рекорда - собрать 500 тысяч электромобилей по итогам 2020 года.

#Tesla