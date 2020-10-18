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Рубрика: В мире

В Китае впервые обнаружили живой коронавирус на замороженных продуктах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Китая сообщили о первом случае обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции. Его нашли в ходе расследования причин локальной вспышки заболевания в городе Циндао, следует из заявления Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.

Фото: iStock
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"Специалисты изолировали образцы живого коронавируса, которые обнаружились на упаковке замороженной трески. При соприкосновении с ними возможно заражение", - со ссылкой на документ пишет ТАСС.

В ведомстве призвали сотрудников, которые работают с замороженными продуктами, соблюдать все меры безопасности, носить спецодежду, не прикасаться ко рту, носу и глазам во время работы, мыть руки и проводить дезинфекцию сразу после работы, а также регулярно проходить тестирование на коронавирус. Напомним, власти Циндао в начале недели ввели в городе режим экстренного реагирования на сложившуюся эпидемиологическую обстановку после выявления трех случаев бессимптомных носителей коронавируса среди местных жителей.

За пять дней все население города было протестировано на коронавирус, сообщили в местном комитете по здравоохранению. Источником вспышки болезни, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, в Циндао стал кабинет компьютерной томографии в местной пульмонологической больнице из-за несоответствия стандартам дезинфекции помещения.

Отсутствие второй волны распространения коронавирусной инфекции в КНР, ранее эксперты объяснили высокой дисциплиной жителей страны. Отметив, что у китайцев самодисциплина в принципе более высока, чем у европейцев.

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