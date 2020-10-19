Автоэксперт оценил введение новых правил покупки ОСАГО

С 19 октября автовладельцы смогут купить ОСАГО не только на официальном сайте страховой компании, но и через маркетплейс. Стоимость полиса должна соответствовать стоимости аналогичного полиса на сайте самой страховой. Кроме того, маркетплейсы не смогут брать комиссию за оформление документа. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников специально для "РГ" прокомментировал нововведения.

"Суть заключается не столько в том, что автовладельцы получили возможность подбирать и покупать ОСАГО на независимом интернет-ресурсе, сколько о законодательном разрешение финансовым агрегаторам продавать в том числе и страховые полисы.

Речь идет о финансовых интернет-платформах, включенных в реестр Банка России, которые в основном имеют экономически подкованную аудиторию и специализируются на посредничестве в предоставлении финансовых продуктов, таких как подбор вкладов, кредитов, оформлении разных документов, ценных бумаг, открытии юридических лиц и счетов. Теперь законодательно этим ресурсам дополнительно будет предложено продавать и полисы ОСАГО как еще одну клиентскую услугу.

Учитывая, что финансовые маркетплейсы не получат статус страховых брокеров, то есть не смогут брать комиссию за продажу полисов, смысл для них, скорее всего, будет заключаться в привлечении новой и многочисленной аудитории. То есть, в процессе подбора ОСАГО на сайте-агрегаторе автовладельцу видимо будут активно предлагаться основные финансовые продукты маркетплейса, например, банковские вклады и кредиты.

Что же до автовладельцев, то основная их выгода будет заключаться исключительно в удобстве наглядного выбора страховой компании, и то при условии, что интерфейс подобного раздела будет достоверно отображать информацию. Это явно сделано под последний закон об ОСАГО, в котором резко расширяется количество всевозможных параметров оценки автовладельца, а следовательно индивидуализации стоимости страхового полиса. Однако, пока непонятно, будет ли в этом формате отображаться, например, рейтинг самой страховой компании, процент согласований и выплат", - рассказал эксперт.