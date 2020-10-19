Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен предложил выслать из страны подозреваемых в экстремизме иностранцев.

На совещании в минувшее воскресенье министр напомнил о реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера. В списке 231 человек, 180 из них - в тюрьме. А еще 51 человек арестуют в ближайшие часы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радио Europe 1.

Поводом для таких решительных действий стало недавнее убийство в пригороде Парижа. В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Террорист был ликвидирован.