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Рубрика: В мире

Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Венесуэла получила несколько тысяч доз российского лекарства для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом в эфире главного телеканала страны сообщил президент Николас Мадуро.

Фото: REUTERS
Российские протоколы лечения коронавируса заинтересовали Венесуэлу

Он также показал упаковку противовирусного препарата, который позволит вдвое сократить время нахождения больного в медучреждении. "Препарат имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни", - цитирует политика ТАСС.

Ранее в Боливарианскую Республику была доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V". Венесуэла участвует в третьей фазе клинических испытаний препарата.

В мире Южная Америка Венесуэла Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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