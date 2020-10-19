Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса

Венесуэла получила несколько тысяч доз российского лекарства для лечения тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом в эфире главного телеканала страны сообщил президент Николас Мадуро.

Он также показал упаковку противовирусного препарата, который позволит вдвое сократить время нахождения больного в медучреждении. "Препарат имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии. Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни", - цитирует политика ТАСС.

Ранее в Боливарианскую Республику была доставлена первая партия российской вакцины "Спутник V". Венесуэла участвует в третьей фазе клинических испытаний препарата.