Мусорная реформа принесет в этом году 34 млрд рублей налогов

Изменение схемы работы с твердыми коммунальными отходами позволило за два года создать в стране новую отрасль, от которой бюджет уже в этом году получит 34 млрд рублей налогов и платежей.

Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, выступая на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии правительственного часа в Госдуме.

"В 2019 году региональные операторы перечислили в бюджет более 12,4 млрд рублей, - сказал Дмитрий Кобылкин. - В этом году мы ожидаем поступлений на уровне 34 млрд рублей".

При этом министр отметил, что из-за возникших в период коронавирусных ограничений сложностей, региональным операторам были перечислены субвенции для поддержки и продолжения их деятельности в сумме 8,9 млрд рублей. Сейчас все эти средства доведены до регионов, непосредственно компании пока смогли получить 3 млрд рублей, остальные суммы дойдут до них до конца года, заверил Кобылкин.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами запущена в 81 субъекте федерации, добавил Дмитрий Кобылкин. Москва и Петербург изначально получили отсрочку до 2022 года. В стране работают 178 региональных операторов по обращению с коммунальными отходами. За прошлый год они смогли построить и запустить 55 объектов переработки мощностью в 6,4 млн тонн в год в 33 регионах России. Общая сумма инвестиций составила 28 млрд рублей.

"Среди передовиков оказались Нижегородская и Тюменская области, Татарстан, другие регионы, а локомотивом всего процесса стала Московская область, - перечислил министр. - В Подмосковье за два года случился настоящий прорыв в создании новой экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Здесь запущены объекты по обработке отходов мощностью 2,45 млн тонн. Созданы восемь новых объектов инфраструктуры утилизации отходов. Рекультивированы шесть полигонов и свалок, еще по десяти работа продолжается".

До конца года ППК "Российский экологический оператор" завершит разработку федеральной схемы размещения объектов по обращению с отходами. За счет их оптимального планирования, страна может сэкономить до 100 млрд рублей, полагает министр.

По всей стране выявлено множество мест, разобраться с которыми надо в первую очередь. В том числе 169 мусорных объектов находятся в радиусе 169 км от ближайшего аэропорта, уточнил Дмитрий Кобылкин. Они создают потенциальную опасность для авиасообщения и требуют оперативных решений.

Депутаты обратили внимание на многие аспекты реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами и устранением объектов накопленного вреда. Зампред Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что во время запуска реформы в сфере обращения с ТКО предполагалось, что региональные операторы будут выступать в роли инвесторов и вкладывать свои деньги в реализацию этой реформы. Но уже в течение первого года стало понятно, что без финансирования государством это невозможно, добавила она. И в связи с этим высказала обеспокоенность планами по распределению экологических сборов.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев поинтересовался, как удается реализовывать механизмы государственно-частного партнерства в этой сфере и нужны ли какие-либо изменения в законодательстве.

"Мы заточены на привлечение как можно большего количества частных партнеров", - прокомментировал министр, добавив, что по опыту знает, насколько более эффективно работают компании по сравнению с государством. По данным Минприроды, уже заключены 72 концессионных соглашения на сумму 51 млрд рублей. До конца 2020 года должны быть подписаны еще 10 соглашений на 10 млрд рублей. Нынешняя правовая база создает четкие основы для применения, как для инвесторов, так и для субъектов", - уверен министр.