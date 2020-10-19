Почему новый Geely Coolray лучше "Патриота" за те же 1,5 млн рублей

"Клубный сервис" полностью разобрал китайский кроссовер белорусской сборки Geely Coolray в топовой комплектации стоимость чуть больше 1,5 млн рублей. Автомобиль, на субъективный взгляд блогера, оказался действительно неплохим. По крайней мере, лучше, чем новый УАЗ "Патриот" за аналогичную сумму.

Для установления истины Coolray действительно был разобран полностью. Обработка днища антикоррозийным составом отсутствует - она есть только лишь на "контейнере" для запасного колеса, но нанесена небрежно. Все сварные точки и швы выполнены аккуратно, герметик, причём очень толстым слоем, нанесён там, где это необходимо. Бензобак выполнен из пластика. Напомним, что он и у "Патриота" сделан не из металла.

По качеству сборки Coolray можно сопоставить с корейскими автомобилями. Ржавчина на кузове, стыках, полостях отсутствует, в отличие от того же "Патриота", только сошедшего с конвейера.

Конечно, в Geely экономили, но эту экономику можно назвать разумной: довольно посредственная шумоизоляция кузовных панелей и пола, однако задние арки колёс при этом отделаны войлоком. Если производить монтаж "шумки", то при недостатке опыта есть риск сломать крепление вставок и заглушек дверных панелей.

Из всего, что в Geely Coolray есть от Volvo, по мнению "Клубного сервиса", - адаптированная "турботройка" мощностью 150 л.с., который при желании можно "чипануть" до 200 "лошадей". В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями в мокрой ванне.

После доработок по части вибро- и шумоизоляции Geely Coolray будет продан подписчику.