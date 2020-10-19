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19.10.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Почему новый Geely Coolray лучше "Патриота" за те же 1,5 млн рублей

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

"Клубный сервис" полностью разобрал китайский кроссовер белорусской сборки Geely Coolray в топовой комплектации стоимость чуть больше 1,5 млн рублей. Автомобиль, на субъективный взгляд блогера, оказался действительно неплохим. По крайней мере, лучше, чем новый УАЗ "Патриот" за аналогичную сумму.

Фото: www.instagram.com/uazrussia/
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Для установления истины Coolray действительно был разобран полностью. Обработка днища антикоррозийным составом отсутствует - она есть только лишь на "контейнере" для запасного колеса, но нанесена небрежно. Все сварные точки и швы выполнены аккуратно, герметик, причём очень толстым слоем, нанесён там, где это необходимо. Бензобак выполнен из пластика. Напомним, что он и у "Патриота" сделан не из металла.

По качеству сборки Coolray можно сопоставить с корейскими автомобилями. Ржавчина на кузове, стыках, полостях отсутствует, в отличие от того же "Патриота", только сошедшего с конвейера.

Конечно, в Geely экономили, но эту экономику можно назвать разумной: довольно посредственная шумоизоляция кузовных панелей и пола, однако задние арки колёс при этом отделаны войлоком. Если производить монтаж "шумки", то при недостатке опыта есть риск сломать крепление вставок и заглушек дверных панелей.

Из всего, что в Geely Coolray есть от Volvo, по мнению "Клубного сервиса", - адаптированная "турботройка" мощностью 150 л.с., который при желании можно "чипануть" до 200 "лошадей". В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями в мокрой ванне.

После доработок по части вибро- и шумоизоляции Geely Coolray будет продан подписчику.

Фото: скриншот с youtube.com
#Geely