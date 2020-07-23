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23.07.2020 18:20
Рубрика: Российский автопром

Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Авторы канала "Клубный сервис" опубликовали видео, в котором показан процесс разборки УАЗ "Патриот" в максимальной комплектации за 1.37 миллиона рублей. Прогресс в качестве, как заявил ведущий, несомненно присутствует, но УАЗ так и не может победить коррозию несмотря на внедрение новых методов борьбы с ней.

"Патриот" был разобран буквально до последнего винтика. Следы ржавчины обнаружились в вальцовке пятой двери, сварных швах, возле проёма правой пассажирской двери, на агрегатах под днищем.

Фото: Скриншот с видео
УАЗ предотвратил масштабное воровство деталей

В видео отмечается, что пол и крыша имеют мало изоляционного материала, но при этом в салоне стало тише по сравнению с автомобилем 2015 года выпуска. Новые "Патриоты" получили усиленные петли пятой двери, в проёме которой появились усиливающие элементы.

Ещё одна деталь, которая может удивить: кусок пластилина, служащий для крепления проводки от заднего фонаря к кузову.

УАЗ "Патриот" оснащается 150-сильным бензиновым двигателем объёмом 2.7 литра. Коробки передач - 5-ступенчатая МКП и 6-диапазонный "автомат". Цена на модель начинается от 895 000 рублей.

Напомним, Ульяновский автозавод работает над "русским Прадо" - новым поколением "Патриота".

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#УАЗ