УАЗ нашел новый способ борьбы с коррозией и браком

На Ульяновском автозаводе ввели в эксплуатацию новый бестеневой коридор. Его пропускная способность - до 250 автомобилей в смену.

Световой тоннель имеет улучшенные характеристики. Это дает возможность находить мельчайший брак в окраске кузова автомобилей, невидимый глазу в обычных условиях. Минимальный блеск и однородность освещения позволяют быстро выявлять изъяны лакокрасочного покрытия.

Как заявляет автопроизводитель, эффективность выявления дефектов повышается на 40%. Благодаря этому на предприятии оперативно реагируют на изъяны в окраске и устраняют причины их возникновения.

- Тоннель оборудован 50 лампами. Это позволяет достичь показателя освещенности 1500 люксов. Также интенсивность подсветки можно увеличить в два раза. Пост контроля оснащен монитором визуализации дефектов и включен в общую электронную систему управления производством, - пояснили на автозаводе.

Бестеневой коридор - часть комплексной программы повышения качества, которая реализуется на УАЗе с 2018 года. На предприятии запущена автоматизированная система контроля SOK 2.0. Она позволяет фиксировать отклонения от стандартов качества в онлайн-режиме и анализирует наличие расхождений от принятых норм на всех этапах производства. Если выявляются критические несоответствия, система управления блокирует дальнейшее движение автомобиля по конвейеру.

Ранее стало известно, что УАЗ выпустит экономичный "Пикап, а УАЗ "Профи" стал газовозом.