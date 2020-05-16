Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.05.2020 17:58
Рубрика: Российский автопром

УАЗ нашел новый способ борьбы с коррозией и браком

Текст, фото: Виктория Чернышева

На Ульяновском автозаводе ввели в эксплуатацию новый бестеневой коридор. Его пропускная способность - до 250 автомобилей в смену.

Световой тоннель имеет улучшенные характеристики. Это дает возможность находить мельчайший брак в окраске кузова автомобилей, невидимый глазу в обычных условиях. Минимальный блеск и однородность освещения позволяют быстро выявлять изъяны лакокрасочного покрытия.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
УАЗ начал онлайн-продажи автомобилей

Как заявляет автопроизводитель, эффективность выявления дефектов повышается на 40%. Благодаря этому на предприятии оперативно реагируют на изъяны в окраске и устраняют причины их возникновения.

- Тоннель оборудован 50 лампами. Это позволяет достичь показателя освещенности 1500 люксов. Также интенсивность подсветки можно увеличить в два раза. Пост контроля оснащен монитором визуализации дефектов и включен в общую электронную систему управления производством, - пояснили на автозаводе.

Бестеневой коридор - часть комплексной программы повышения качества, которая реализуется на УАЗе с 2018 года. На предприятии запущена автоматизированная система контроля SOK 2.0. Она позволяет фиксировать отклонения от стандартов качества в онлайн-режиме и анализирует наличие расхождений от принятых норм на всех этапах производства. Если выявляются критические несоответствия, система управления блокирует дальнейшее движение автомобиля по конвейеру.

Ранее стало известно, что УАЗ выпустит экономичный "Пикап, а УАЗ "Профи" стал газовозом.

Владелец Tesla задержал угонщика с помощью смартфона
#УАЗ