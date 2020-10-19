Арестован врач, выдавший справки подозреваемому в расстреле людей на Бору

Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки молодому человеку, расстрелявшему людей в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 18-летний подозреваемый 12 октября расстрелял из охотничьего ружья сначала свою бабушку, а затем случайных людей на улице. В итоге три человека погибли, а трое оказались в больнице. Тело самого стрелка нашли с признаками суицида на следующее утро. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что стрелявший владел охотничьим ружьем законно. При этом юноша стоял на внутришкольном учете из-за интереса к оружию и взрывчатым веществам, наблюдался у врача из-за депрессии.