Арестован врач, выдавший справки подозреваемому в расстреле людей на Бору

Новости

Морскую версию "Панциря" испытали боем на Балтике 09:26
Мишустин увеличил расходы на модернизацию культурных учреждений 09:24
Как представлено Союзное государство на Каннском кинорынке 09:21
Отреставрированные решетки со световыми призмами вернули в Ананьевский переулок 08:58
В забайкальские ЗАГСы запретили приглашать гостей из-за COVID-19 08:57
Наталья Сергунина: Путеводитель по отреставрированным достопримечательностям появился на сайте ВДНХ 08:33
Глава Нового Уренгоя перенес коронавирус 08:01
Приставы нашли имущество должника-уральца в Ростове-на-Дону 07:48
Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 87 07:48
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России 07:36
При пожаре в Иркутской области погибли трое человек 07:15
Штаб Трампа посоветовал ему не перебивать Байдена на следующих дебатах 06:39
Франция вышлет более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев 05:51
Дизельные подлодки ТОФ устроили дуэль в Японском море 05:46
Юрист подсказал способ заблокировать спам-звонки 05:44
Россияне перестали доверять работодателям 05:00
Ученые предложили использовать глюкометр для определения COVID-19 04:37
Мадуро сообщил о доставленном из России препарате от коронавируса 04:22
Вильфанд рассказал о "необычной пятнице" в Москве 03:42
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах 03:26
Ученый предсказал падение астероида на Землю за день до выборов в США 02:36
Жириновский предложил закрыть границу для российских туристов 01:45
Более шести тысяч человек скончались от коронавируса в Москве 00:55
ЦСКА: У Карпова закрытый перелом носа и сотрясение мозга 00:23
У сына Станислава Черчесова диагностирован перелом челюсти со смещением 18.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
13 премьер по ТВ и в Сети на текущей неделе
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
"Российская газета" выйдет на прямую связь с МКС
19.10.2020 09:08
Рубрика: Происшествия

Арестован врач, выдавший справки подозреваемому в расстреле людей на Бору

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки молодому человеку, расстрелявшему людей в поселке Большеорловское Нижегородской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
В Нижегородской области после стрельбы возбуждено дело о халатности

Врач подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, 18-летний подозреваемый 12 октября расстрелял из охотничьего ружья сначала свою бабушку, а затем случайных людей на улице. В итоге три человека погибли, а трое оказались в больнице. Тело самого стрелка нашли с признаками суицида на следующее утро. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что стрелявший владел охотничьим ружьем законно. При этом юноша стоял на внутришкольном учете из-за интереса к оружию и взрывчатым веществам, наблюдался у врача из-за депрессии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Интервью Александра Бастрыкина "Российской газете". Главное
Составлен рейтинг самых закредитованных регионов России
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах
Академик РАН спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом зимой
В Забайкалье все школы переведут на дистанционное обучение
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете