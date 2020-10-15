Расстрелявший людей на Бору стоял на учете за интерес к оружию

Подозреваемый в убийстве трех человек в поселке Большеорловский 18-летний юноша стоял на внутришкольном учете из-за интереса к оружию и взрывчатым веществам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент образования Нижнего Новгорода.

Молодой человек с первого класса учился в школе №101 Нижнего Новгорода: он закончил 11 класс в этом году и получил аттестат. В 2019 году классный руководитель подростка вместе с заместителем директора школы обнаружили в соцсети на страничке ученика записи, касающиеся нападения учащихся на американские школы. Одноклассники утверждали, что мальчик говорил о покупке оружия и взрывчатки.

Об этой ситуации руководство школы направило письма в районное управление образования и комиссию по делам несовершеннолетних, эти документы были приняты на рассмотрение.

Мальчика поставили на внутришкольный учет, с ними проводились профилактические беседы администрацией школы и социальным педагогом, до сведения родителей эта информация была доведена. Вплоть до выпуска из школы эта работа проводилась.

Напомним, 12 октября в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области подозреваемый расстрелял из охотничьего ружья сначала свою бабушку, а затем случайных прохожих на улице. В результате три человека погибли, а трое оказались в больнице. После нападения он скрылся в лесном массиве. Стрелявшего всю ночь искали сотрудники правоохранительных органов, утром его тело с признаками суицида было обнаружено на территории поселка.

Выяснилось, что подозреваемый владел гладкоствольным охотничьим ружьем на законных основаниях. СУ СК по Нижегородской области завело дело об убийстве нескольких человек. После начала расследования было возбуждено еще одно уголовное дело - о халатности должностных лиц при выдаче разрешения на ношение оружия.

Комментарий

Михаил Курочкин, член РОО "Нижегородский охотничий клуб":

Процедура получения разрешения на оружие аналогична оформлению прав на вождение автомобиля. В этом случае особенно интересна процедура прохождения медкомиссии, в частности нарколога и психиатра. Процедура, по большому счету, сводится к тому, что человек просто пробивается по базе на предмет того стоит он на учете у специалистов или нет.

В этом году я в очередной раз продлевал разрешение на оружие. Беседа с психиатром заняла не больше минуты. Врачей тоже можно понять, за мной еще была очередь из пятидесяти человек, получающих или переоформляющих права на автомобиль. Поэтому медикам сложно отсечь потенциально опасных людей. Если человек страдает психическим расстройством, но ни разу не обращался за помощью к специалисту и не проявляет явных симптомов, скорее всего, он получит положительное заключение психиатра.

Раньше, чтобы оформить разрешение на хранение и ношение оружия, нужно было вступить в охотобщество своего города или района. Когда я писал заявление на вступление, необходимо было указать двух членов этого общества, которые поручались за меня и рекомендовали. Эта процедура хоть как-то отсекала случайных людей и могла говорить о какой-то преемственности охотничьей традиции. Сейчас с введением единого государственного охотничьего билета, необходимость вступать в охотобщество отпала. Человек может получить бессрочный охотничий билет. При этом для получения охотбилета необходимо сдать охотминимум - экзамен на знание правил охоты, техники безопасности и основ биологии животного мира. Очевидно, что если человек не находится в сообществе охотников, заученные для экзамена правила могут забываться как не нужные.