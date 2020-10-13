В Нижегородской области после стрельбы возбуждено дело о халатности

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выдаче разрешения на ношение оружия 18-летнему подозреваемому, накануне устроившему стрельбу в поселке Большеорловское Борского района. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Как удалось выяснить следователям, в феврале прошлого года педагоги школы, где обучался молодой человек, изучив его аккаунт в социальной сети, заподозрили его в приверженности деструктивным движениям. Эту информацию направили в комиссию по делам несовершеннолетних и Центр противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.

Также установлено, что юноша наблюдался у врача из-за депрессивного состояния. Но эти факты не помешали ему получить в сентябре этого года разрешение на ношение охотничьего ружья.

- Следователям предстоит дать юридическую оценку полноты и законности действий органов профилактики, медицинских работников, подготовивших справки, а также лиц, выдавших разрешение на ношение огнестрельного оружия, что привело к трагедии с человеческими жертвами, - пояснили в СК.

Напомним, трагедия произошла 12 октября. Во второй половине дня молодой человек после ссоры со своей бабушкой выстрелил сначала в нее, а затем расстрелял случайных прохожих на улице. В результате погибли трое мужчин 1958, 1962 и 1964 годов рождения. Еще трое пострадавших с огнестрельными ранениями различной степени тяжести были госпитализированы, в том числе бабушка стрелявшего. По факту убийства возбудили уголовное дело.

После случившегося молодой человек скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов искали его всю ночь. Утром тело юноши было обнаружено на территории деревни. Для выяснения причин преступления назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.