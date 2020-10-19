СК: Инспектор знала о подготовке убийств нижегородским юношей 1,5 года назад

В отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 по Ленинскому району Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело о халатности. Она принимала решение по доследственной проверке, касающейся подозреваемого в стрельбе на Бору.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, подозреваемая в марте прошлого года вынесла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по доследственной проверке о противоправных действиях в то время несовершеннолетнего школьника. В материалах проверки содержалось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Даниила Монахова признаков подготовки к преступлению и покушения на него. Инспектор приняла "незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления", - уточнили в СК.

Также было предъявлено обвинение в халатности психиатру-наркологу медицинского центра, который ненадлежащим образом провел осмотр Даниила Монахова при выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием. Врач не выявил у молодого человека психические и поведенческие расстройства, при наличии которых владение оружием противопоказано. На основании этого решения подразделение Росгвардии выдало Монахову лицензию на приобретение охотничьего ружья.

Врач свою вину не признал. Сегодня суд вынес решение о его аресте.

Напомним, 12 октября в Борском районе молодой человек расстрелял из ружья свою бабушку и случайных людей на улице, в результате чего трое погибли на месте, а еще трое попали в больницу. Утром следующего дня тело молодого человека с признаками суицида было обнаружено на территории деревни Большеорловское.