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19.10.2020 11:09
Рубрика: Российский автопром

УАЗ начал предлагать "Патриоты" в аренду

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод объявил о запуске сервиса аренды новых автомобилей марки.

Фото: www.instagram.com/uazrussia/
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В фирменной онлайн-услуге доступен УАЗ "Патриот" в топовой версии с автоматической коробкой передач. Внедорожник можно взять без ограничений по пробегу на срок до 28 дней, при этом все арендные машины полностью застрахованы.

Резервирование автомобиля осуществляется на специальной странице официального сайта УАЗа. Клиенту необходимо заполнить онлайн-заявку, выбрать тариф и желаемые даты эксплуатации. В течение суток с ним должен связаться менеджер для подтверждения наличия свободной машины. При отсутствии такового претенденту предлагаются другие сроки. Доступный для аренды "Патриот" нужно будет забрать с дилерского центра УАЗа в Москве, предварительно совершив онлайн-оплату и подписав договор.

Условия для аренды следующие: наличие действующего водительского удостоверения, возраст от 25 лет, стаж вождения от трёх лет. Стоимость услуги - от 10 000 рублей.

Как заявили в пресс-службе марки, при желании пользователи услуги аренды могут отправиться в путешествие по маршрутам, которые проработаны экспертами команды УАЗ.

Фото: www.automobile.it/
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"Предугадывая вероятное желание клиентов испытать недюжинный потенциал внедорожников УАЗ в деле, в компании пообещали лояльно отнестись к мелким царапинам лакокрасочного покрытия по возврату машин", - отметили в УАЗе.

Сегодня цены на УАЗ "Патриот" с 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powerglide лежат в диапазоне от 1 185 000 до 1 390 000 рублей.

Ранее УАЗ открыл шоу-рум для приобретения автомобилей через интернет.

#УАЗ