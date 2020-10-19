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19.10.2020 10:06
Рубрика: Российский автопром

Выпуск новых версий Lada Granta наладят в Рязани

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания ООО ТТМ "Центр", специализирующаяся на переоборудовании автомобилей под коммерческие цели, получила одобрение типа транспортного средства на модель АФ-2701, базирующуюся на полурамной Lada Granta (ВИС-2349) производства дочерней компании АвтоВАЗа - "ВИС-Авто".

Фото: Пресс-служба ГК АТС
АвтоВАЗ прекратил продажи самой экономичной версии Lada Largus

Новинка будет представлена в виде промтоварного закрытого и изотермического фургонов в различных модификациях.

Во всех версиях автомобиль оснащён 8-клапанным двигателем 1.6 литра мощностью 87 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

АФ-2701 имеет категорию N1 - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. Соответственно, такая же категория у фургона ВИС-2349, безопасность которого после аварии с участием актёра Михаила Ефремова была проверена в независимом краш-тесте/

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada