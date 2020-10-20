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20.10.2020 22:08
Рубрика: Digital

Яблочный фреш

Apple обновила операционную систему и показала новые iPhone
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Неделя № 238(8292)
Программисты компании Apple хорошо поработали над новой операционной системой. Несмотря на то, что внешне новинка похожа на предшественницу, "под капотом" находится множество изменений, о которых мы поговорим далее.
Появилась функция "картинка к картинке". Фото: Photoxpress Появилась функция "картинка к картинке". Фото: Photoxpress
Появилась функция "картинка к картинке". Фото: Photoxpress

Виджеты

Пожалуй, самым главным изменением в iOS 14 стали виджеты. Они теперь доступны не только в боковом меню, но и на рабочем столе. Все виджеты постоянно активны и всегда обновляются. Появилась отдельная кнопка для добавления виджетов. Для того чтобы добавить определенный виджет, можно воспользоваться специальным поиском

Приложение перевод

Если раньше пользователям "яблочных" устройств приходилось обращаться к сторонним приложениям для переводов текста, то с новой версией доступно встроенное приложение. Оно работает в офлайн-режиме. Доступно 11 языков.

Список приложений

Также появился список доступных установленных приложений. Для его открытия необходимо перейти в "Библиотеку" приложений и провести пальцем вниз.

Новый интерфейс входящего вызова

То, чего так долго ждали все без исключения фанаты Apple, наконец-то свершилось. Теперь во время очередной "катки" в PUBG у вас не будет уведомления на весь экран о том, что вам кто-то звонит. Для принятия вызова необходимо нажать на зеленый кругляшок с трубкой, а для отклонения - провести вверх или нажать на красную трубку.

Картинка в картинке

В новой операционной системе появилась функция "Картинка в картинке". Она позволяет просматривать видео из Apple TV+, Safari и даже YouTube, находясь на любом экране другого приложения.

Обновленный интерфейс контактов

В приложении "Контакты" также слегка обновили интерфейс. Например, там показывается, когда абонент звонил вам в последний раз, а еще можно поменять аватар пользователя, установив не только смайлик, но и анимодзи.

Адаптация наушников

Щелкните меню "Настройки", затем выберете "Универсальный доступ" и далее "Аудиовизуальные элементы". После чего вы найдете пункт "Адаптация наушников". Он позволяет вносить изменения в аудио поддерживаемых AirPods или Beats, регулируя настройки: сбалансированный тон, голосовой диапазон или яркость.

Новая функция усиливает или ослабляет определенные частоты для более четкого и ясного звучания музыки, фильмов, телефонных звонков и подкастов.

Apple запустила музыкальный канал

Касание задней панели

Теперь заблокировать айфон можно, два раза тапнув по задней панели. Делается это следующим образом. В меню "Настройки" перейдите в раздел "Универсальный доступ" и выберете меню "Коснуться сзади".

iMessage

В "яблочных" сообщениях теперь можно закреплять конкретные диалоги. Он всегда будет отображаться в верхней части экрана. Также теперь диалоги разделены на "Известных" и "Неизвестных отправителей".

Скрытие рабочего стола

В iOS 14 можно скрыть одну или несколько страниц рабочего стола. Для этого необходимо перейти в режим редактирования экрана "Домой" и нажать по нижнему ползунку.

Экспозиция на фотографии в режиме "реального времени"

Apple доработала штатное приложение "Камера". Теперь можно дополнительно настраивать композицию во время съемки фотографий и видео. Эта функция работает в режиме "реального времени".

Новый интерфейс Siri

"Яблочный" голосовой помощник теперь не занимает весь экран при его использовании, а располагается в аккуратно "круглешочке" внизу.

Что показала Apple на октябрьской презентации

Компания Apple провела вторую осеннюю презентацию - на ней показали много новых устройств: умную колонку HomePod mini, смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Mini, беспроводную зарядку MagSafe, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Анонс начался с показа умной колонки HomePod mini, которая дополняет линейку "яблочных" колонок HomePod. Как сообщают в компании, HomePod mini может использоваться как базовый блок для управления устройствами умного дома. Эта функция получила название Интерком.

Разумеется, новый девайс понимает и стандартные для умного дома задачи - например, HomePod mini можно попросить сварить кофе, запустить робот-пылесос, добавить в список покупок молоко и выполнить множество других задач. Колонка появится в продаже, начиная с 6 ноября по цене 99 долларов США.

Далее Apple рассказала о том, что впервые в истории iPhone получит поддержку сетей пятого поколения - 5G. На презентации было обещано, что пользователи из США смогут воспользоваться интернетом на скорости до 4 Гбит в секунду.

Виджеты могут располагаться в любом месте рабочего стола. Фото: Istock / Sl

После чего был представлен iPhone 12. Как и вся линейка, смартфон получил обновленный дизайн, который чем-то напоминает культовый iPhone 4. Но вернемся к новинке - она получила чип A14 Bionic, как заверяют в Apple, устройство способно выполнять до 11 триллионов операций в секунду. У iPhone 12 установлен 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением 2532 x 1170 пикселей. Основная камера двойная - два модуля по 12 мегапикселей - широкоугольный и ультраширокоугольный. Кроме того, есть защита от воды по стандарту IP68. Размеры составляют 146,7 x 71,6 x 7,4 мм. Цена в России на iPhone 12 начинается от 79 990 рублей за версию с 64 Гб. Девайс появится в продаже с 23 октября, а предзаказать его можно будет уже в эту пятницу, 16 октября.

Также компания Apple возродила легендарный MagSafe - магнитную зарядку, так хорошо знакомую фанатам компьютеров Mac.

К презентации самого "маленького" iPhone из новой линейки смартфонов компания подошла невероятно креативно - заиграла музыка из киносаги про "Джеймса Бонда", и девушка легким движением руки открыла несколько "чемоданчиков", в последнем из которых оказался iPhone 12 mini. Характеристики "мини" полностью идентичны iPhone 12 за исключением диагонали экрана - он получил 5,4-дюймовый дисплей с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Цена в России на iPhone 12 mini начинается от 69 990 рублей за версию с 64 Гб встроенной памяти. Смартфон появится в розничной продаже начиная с 13 ноября.

"На сладкое" компания из Купертино оставила смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Устройства в корпусе из нержавеющей стали появятся в четырех цветах - графитовом, серебристом, золотом и "тихоокеанском синем". "Прошки" получили OLED-экран диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно.

Пользователям iPhone теперь доступно фирменное приложение перевода 

Особого внимания заслуживает и датчик LiDAR. Он предназначен для повышения точности использования дополненной реальности. Ранее эта функция работала лишь на основании данных, полученных с камер. Но отдельный датчик посылает специальный луч, который лучше определяет расстояние до объектов, а также их положение в пространстве. "NASA планирует использовать технологии LiDAR во время следующей экспедиции на Марс. Для вас они уже доступны. Сканер LiDAR на iPhone 12 Pro определяет, как быстро возвращается отраженный свет, и создает на основе этих данных структурную карту пространства, в котором вы находитесь", - гордятся в Apple.

Смартфоны получат три конфигурации памяти - 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Цена на iPhone 12 Pro начинается от 99 990 рублей (он появится в продаже с 23 октября), а iPhone 12 Pro Max поступит в розничную продажу 13 ноября по цене от 109 990 рублей. Еще на презентации отметили новое стекло - Ceramic Shield. Благодаря ему разбить iPhone станет еще сложнее - в компании отмечают, что риск повреждения дисплея при падении снижается в четыре раза. Apple показала отличные устройства, в очередной раз произведя фурор на рынке смартфонов. Можно не сомневаться, что если бы не пандемия коронавируса, то за новыми iPhone начали бы выстраиваться очереди уже сейчас.

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