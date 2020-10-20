Какие сюрпризы готовит полярникам Беларуси экспедиция к Южному полюсу

К далеким берегам шельфового ледника Беллинсгаузена, который был открыт российскими мореходами еще в январе 1820 года, стартовала во вторник 13-ая Белорусская антарктическая экспедиция, взяв промежуточный курс на Санкт-Петербург.

Десяти отважным белорусским полярникам, из которых пятеро совместно с коллегами из Союзного государства уже посещали Антарктиду, предстоит продолжить строительство национальной станции на побережье моря Космонавтов, а, кроме того, вести научные исследования в соответствии с программой по изучению шестого континента планеты, сообщает БЕЛТА.

В состав экспедиции, уточняет агентство, которую по-прежнему возглавляет неутомимый исследователь Антарктиды Алексей Гайдашов, входит начальник полевой базы Владимир Нестерович, механик Павел Ростов, биолог Егор Корзун, хирург Леонид Никитюк, специалист в области физики атмосферы Владислав Базылевич, геофизик Павел Шаблыко, программист Николай Зинькевич и электрик-энергетик Сергей Зубрицкий. Включен в дружную бригаду полярников и заведующий производством питания (а как же без всепогодных драников!) Сергей Лютый.

От берегов Невы на борту российского судна белорусские ученые и отправятся на ледяной материк, где, судя по прогнозу, с декабря до середины февраля им предстоит вести работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля и с головой погрузиться в научные исследования. Как любит повторять Гайдашов, полярник - это профессиональный образ жизни, экзамены у которого всю жизнь принимают самые строгие учителя - профессия, природа и обстоятельства.

Как сухо сообщил накануне первый заместитель председателя президиума академии наук Беларуси Сергей Чижик, основная цель очередной экспедиции - "новые знания", правда, добавив не без гордости, что результаты работы его коллег уже получили заслуженное признание в мировом сообществе.

Во-первых, пояснил ученый, белорусами созданы базовый аппаратурный комплекс и методическое обеспечение для экспериментальной дистанционной наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности, уникальные для Антарктиды и нашедшие применение в национальных и международных проектах.

Кстати, в районе горы Вечерней, где поднят флаг белорусской экспедиции, минские специалисты в сотрудничестве с учеными французского университета в Лилле развернули радиометрическую систему, которая включена в глобальную сеть AERONET. Более того, впервые для восточного сектора континента создана база данных по таксономическому составу флоры и фауны морских, пресноводных и наземных экосистем.

Пополнили знания мировой науки, констатирует агентство, и открытия белорусов о новых видах беспозвоночных. Впервые для района мелководного шельфа моря Космонавтов, по словам Чижика, обнаружены промысловые запасы морских ежей, "плотность которых достигает 60 экземпляров на квадратный метр".

А предыдущей экспедицией составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, хранящаяся сейчас в гербарии Института экспериментальной ботаники. Она справедливо считается "научным объектом, составляющим национальное достояние Беларуси", - констатируют в Академии наук.

Установлены высокие перспективы района размещения белорусской станции и по ископаемым железа, цветным и благородным металлам, в том числе "по углеводородам в прибрежной части дна морей", - добавил Сергей Чижик.

Кроме того, как уже информировал "СОЮЗ", во время предыдущих экспедиций была заложена фундаментальная основа национальной антарктической станции. Введены в строй модульные объекты, созданные в Беларуси. Планируется, что в ближайшие два года первая очередь станции будет готова к приему круглогодичных экспедиций. А это означает, что "ввод в эксплуатацию станции, обеспечивающей исследования и мониторинг состояния природной среды Антарктики, становится правовым фактором, определяющим присутствие государства в Антарктиде", - резюмирует агентство, уточняя, что возвращение очередной экспедиции в Минск запланировано на первую половину марта будущего года.

А нам остается только добавить, что в честь первооткрывателя Антарктиды, прославленного российского мореплавателя Беллинсгаузена названы не только одно из антарктических морей, но и мыс, гора и залив на Сахалине, остров в архипелаге Туамоту в Полинезии, котловина в Тихом океане, берег на острове Петра I, и, конечно, российская антарктическая станция.