Kia просит забыть о BMW. Корейцы уверены, что K5 GT круче 330i

Американское подразделение Kia опубликовало рекламный ролик, который посвящён K5 GT 2021 модельного года.

В видео два новых седана соревнуются друг с другом, с лёгкостью выполняя "змейку" на высокой скорости. Сообщается о том, что K5 GT лучше управляется на сухом и влажном покрытии, а также быстрее разгоняется по сухому асфальту, нежели заднеприводная версия BMW 330i.

Компания Kia в качестве источника этих данных указывает AMCI. Агентство занимается исследованием автомобильного рынка.

Под капотом переднеприводного K5 GT располагается 294-сильный турбомотор объёмом 2,5 литра. Что касается заднеприводного BMW 330i, то он оснащается 2,0-литровой "турбочетвёркой" мощностью 255 л. с. Первый разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 5,8 с., второй за 5,6 с. Данный факт вызывает вопросы к пиарщикам Kia.

Продажи K5 в России стартовали в начале сентября текущего года. Цены на седан бизнес-класса лежат в диапазоне от 1 489 900 до 2 199 900 рублей. Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями объёмом 2,0 (150 л. с.) и 2,5 (194 л. с.) литра соответственно.