Лев Гончаров, вице-чемпион Европы по фитнесу 2002 года, тренер, публицист:

Введение налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги - идея, безусловно, имеющая в своей основе благие намерения. Ведь ее инициаторы рассчитывают, что в случае принятия соответствующего закона количество людей, начавших заниматься спортом, в нашей стране возрастет. Хотя лично я не сильно в этом уверен. Возрастет количество продаваемых абонементов в различные фитнес-клубы и спортивные секции - это да. Но, как показывает статистика, больше половины людей, купивших абонемент, бросают занятия через два-три месяца. Остальные посещают тренировки в среднем 15 раз в год! То есть это всего раз, а иногда два раза в месяц. Получается, что не так-то и хотят люди заниматься спортом, даже заплатив за это немалые деньги. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Поскольку работал тренером не в одном клубе. Из всех посетителей фитнеса лишь единицы ходят на занятия регулярно. Таких процента три, не больше.

Все дело в мотивации. Когда человек еще маленький, за него все решения принимают родители. Если они хотят, чтобы их ребенок занимался тем или иным видом спорта, они записывают его в секцию или спортшколу, а затем водят на тренировки. То есть родители контролируют регулярность посещения занятий. А когда человек вырастает, он становится сам себе хозяином. Никто его больше контролировать и заставлять или уговаривать что-либо делать не может. И вот если у него не будет сильной внутренней мотивации для занятий спортом, то и заниматься им он не будет. Почему? Потому что это тяжело. Самодисциплина и самоорганизация - вообще довольно непростые вещи. Взять себя в руки, собраться и пойти в зал, когда устал, надоело или просто лень, не всякий может. Кто-то по началу загорается и стремится, но быстро потухает ввиду как раз отсутствия достаточной мотивации. А кто-то просто относится к спорту не как к образу жизни, а как к одной из разновидностей досуга. Наравне с театрами, музеями, клубами, барами и так далее. Иногда такие люди заходят и в фитнес-клуб. От скуки или же время "убить".

Сейчас еще это модно стало - заниматься спортом и правильно питаться. Но модно - не в хорошем смысле. Что я имею в виду? А то, что многие делают это не в целях заботы о своем здоровье, а напоказ. Просто чтобы сделать красивые селфи, выложить их в соцсеть и собрать лайки.

Часто у людей нет средств на персонального тренера или клубный абонемент и они пытаются заниматься самостоятельно. Находят какие-то статьи по фитнесу в интернете или глянцевых журналах и начинают тренироваться. Кто-то дома, а кто-то выходит в теплую сухую погоду на улицу. Я скептически отношусь к таким тренировкам. Все же какой-то минимум теоретических знаний для занятий чем-либо более сложным, нежели обычная ходьба, нужно иметь. Нужно уметь рассчитывать интенсивность тренировки.

А у нас большинство не могут посчитать ту же конечную стоимость кредита с учетом всех процентов. Что уж говорить о более сложных вычислениях? Люди, занимающиеся самостоятельно, все делают, опираясь на самочувствие. Но действительно уметь чувствовать свое тело - это как иметь музыкальный слух - не всем дано. Можно переборщить с нагрузкой и вместо положительного эффекта от тренировки получить проблемы со здоровьем. Придется потом тратиться на лечение, и никакой экономии от самостоятельных занятий не получится. Для таких людей введение вышеупомянутого налогового вычета, возможно, и станет стимулом для обращения за помощью к профессиональному тренеру. Но повторю: не думаю, что регулярные занятия спортом станут все же массовым явлением.