Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского

Число тех, кто доверяет результатам будущего опроса, оказалось выше в западных областях Украины - 46,7%. В то же время, на востоке страны только 37,8% опрошенных заявили о своем доверии. При этом мнение респондентов относительно интерпретации инициативы Зеленского разделилось примерно поровну. Одна половина считает, что это элемент политических технологий нынешней власти, другая - искреннее намерение главы государства.

Портал Strana.ua обращает внимание на то, что только 54% респондентов заявили о своем желании принять участие в предстоящем опросе населения, а почти 36% заявили, что не намерены в этом участвовать.

Напомним, что президент Украины предложил гражданам страны ответить 25 октября поддерживают ли они идею: 1) установить пожизненный срок заключения за коррупцию в особо крупных размерах; 2) создать на территории Донецкой и Луганской областей свободные экономические зоны; 3) сократить число депутатов Верховной рады с 450 до 300; 4) легализовать использование конопли в медицинских целях; 5) использование Украиной гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.