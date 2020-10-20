В упавшем под Вологдой вертолете мог быть глава резиденции Деда Мороза

На борту вертолета Robinson R44, упавшего в реку Сухону, мог находиться директор резиденции Деда Мороза Олег Васильев. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

В частности, у Олега Васильева намечалась в эти дни командировка в Великий Устюг. Сейчас директор не выходит на связь.

Также в правительстве региона "РГ" сообщили, что после крушения обнаружены два тела - мужчины и женщины. Сейчас они переданы для опознания.

Опознанием занимается полиция. Данных о личностях погибших пока нет, уточнили в ГУ МЧС по Вологодской области.

На месте крушения продолжаются поисковые работы, по предварительным данным, на борту вертолета могли находиться четыре человека.

Отметим, что Олег Васильев возглавил АО "Дед Мороз" осенью прошлого года. До этого он работал в правительстве Вологодской области, был заместителем губернатора.