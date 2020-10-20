При крушении вертолета под Вологдой погиб глава вотчины Деда Мороза

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил гибель в авиакатастрофе руководителя вотчины Деда Мороза Олега Васильева. Генеральный директор АО "Дед Мороз" был в числе пассажиров вертолета, упавшего в полдень в реку Сухона.

- Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины. Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким, - заявил Олег Кувшинников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Буквально накануне глава вотчины Деда Мороза докладывал в правительстве Вологодской области о планах по развитию резиденции, обсуждались планы на нынешний непростой сезон.

Олег Васильев летел в командировку в Великий Устюг из Вологды. На борту вертолета находились еще двое пассажиров и пилот. По невыясненным пока причинам вертолет на полпути потерял управление и рухнул в реку Сухону. Сейчас на месте крушения идет поисковая операция.

Олег Васильев возглавил вотчину Деда Мороза осенью прошлого года. До этого семь лет работал в должности вице-губернатора Вологодской области, курировал сферу культуры и туризм. В 2018 году Васильев принимал в Вологодской области автоэкспедицию "От Балтики до Арктики", организованную "Российской газетой" и информационным агентством БНК.

Редакция "Российской газеты" приносит соболезнования родным и близким Олега Васильева.