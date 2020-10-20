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20.10.2020 18:19
Рубрика: Происшествия

В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза

Текст: Вера Черенева
Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Генеральный директор АО "Дед Мороз" Олег Васильев. Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

В вертолете, который упал в реку Сухона в Вологодской области, обнаружены документы, которые, по предварительным данным, принадлежат главе резиденции Деда Мороза Олегу Васильеву. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: МЧС Вологодской области
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, также найдены документы пилота и еще двух пассажиров.

На месте крушения обнаружены тела двух погибших. Известно, что это мужчина и женщина. Но их личности пока не подтверждены, заявили в региональном управлении МЧС. Также ведется поисковая операция, спасатели ищут еще двух человек.

В управлении МВД по Вологодской области рассказали, что к моменту, когда на место происшествия прибыла полиция, вертолет удерживали от затопления катеры. По последним данным, сейчас вертолет все-таки ушел под воду и находится на дне Сухоны.

Официально информацию о гибели Олега Васильева не подтверждают. Но, по данным пресс-службы правительства Вологодской области, гендиректор АО "Дед Мороз" Олег Васильев собирался лететь на вертолете из Вологды в Великий Устюг. Сейчас связи с мужчиной нет.

Резиденцию Васильев возглавил осенью прошлого года. До этого на протяжении семи лет был вице-губернатором Вологодской области, курировал направления туризма и культуры.

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