Экс-главе волгоградского СК предъявлено окончательное обвинение

Бывшему руководителю Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлено окончательное обвинение по делу о поджоге дома главы субъекта Андрея Бочарова. Об этом "РГ" сообщил источник в следственных органах региона.

Подозреваемый свою вину в совершении преступления отрицает.

История произошла в ноябре 2016 года. В Волгограде неизвестные проникли на территорию дома, где проживал губернатор со своей семьей, и попытались поджечь одну из стен здания.

В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, причастные к преступлению: это пять участников организованной преступной группы, которую возглавлял бывший арендатор Центрального рынка Волгограда. После задержания он дал показания на генерала СК.

Вместе с Михаилом Музраевым по делу о поджоге губернаторского дома был арестован волгоградский бизнесмен Владимир Зубков. Экс-глава СК по Волгоградской области подозревается в совершении теракта, незаконном обороте оружия, использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы.