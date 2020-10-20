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20.10.2020 17:39
Рубрика: Спорт

Сына Станислава Черчесова прооперировали

Текст: Максим Домчев

Вратарю футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Станиславу Черчесову-младшему во вторник была проведена операция.

Сын Черчесова пришел в себя после потери сознания в матче ПФЛ

Сын главного тренера сборной России получил тяжелую травму в воскресенье в матче первенства ПФЛ против "Родины". В него врезался соперник и случайно нанес удар коленом по лицу. В результате вратарю диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с легким сотрясением.

"Оценивать состояние Станислава сейчас достаточно сложно, он только отошел от наркоза. В целом по тому, что сказали врачи, операция прошла успешно, в плановом режиме, без всяких осложнений. Сейчас он находится под плановым наблюдением", - заявили "Чемпионату" в пресс-службе клуба "Олимп-Долгопрудный".

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