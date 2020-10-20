Сына Станислава Черчесова прооперировали

Вратарю футбольного клуба "Олимп-Долгопрудный" Станиславу Черчесову-младшему во вторник была проведена операция.

Сын главного тренера сборной России получил тяжелую травму в воскресенье в матче первенства ПФЛ против "Родины". В него врезался соперник и случайно нанес удар коленом по лицу. В результате вратарю диагностировали перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с легким сотрясением.

"Оценивать состояние Станислава сейчас достаточно сложно, он только отошел от наркоза. В целом по тому, что сказали врачи, операция прошла успешно, в плановом режиме, без всяких осложнений. Сейчас он находится под плановым наблюдением", - заявили "Чемпионату" в пресс-службе клуба "Олимп-Долгопрудный".