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20.10.2020 10:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla начала поставки китайских Model 3 в Европу. Они лучше, чем из США

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Клиент из Европы зарезервировал Tesla Model 3 Standart Range Plus, и каково было его удивление, когда в документах он увидел строчку "Made In China". Оказалось, компания Илона Маска начала поставки электрокаров производства шанхайской гигафабрики в страны Старого Света.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Скрины счёт-фактуры опубликовал сайт Greendrive. Основное отличие моделей производства заводов в Шанхае и американском Фримонте - аккумулятор. Китайские электрокары комплектуются элементами питания, в составе которых нет редкоземельного кобальта, они являются литий-фосфатными.

Причём у последних есть несколько преимуществ. Первое - больший запас хода на одной зарядке: 440 против 430 км. Второе - литий-фосфатные аккумуляторы не требуют 100% зарядки каждый раз, полностью заряжать батарею можно (даже рекомендуется) минимум раз в неделю: при таком режиме напряжение между ячейками будет сбалансировано, что увеличит срок службы и корректность отображения информации о ресурсе.

Пока в Европу поставляются из Китая только версии Tesla Model 3 Standart Range Plus, а Long Range и Performance по-прежнему везут из Штатов. Ожидается, что в скором времени из Шанхая будет организован экспорт кроссовера Tesla Model Y.

Ранее "РГ" рассказывала об обновлении Tesla Model 3, которая благодаря новому софту прибавила в запасе хода.

#Tesla