В Австралии организовали "рейс в никуда" для соскучившихся по полетам

Для тех, кто соскучился по авиаперелетам, в Австралии организовали "рейс в никуда". Самолет с пассажирами взлетел и приземлился 7 часов спустя на одном и том же аэродроме в Сиднее.

Напомним, что границы страны закрыты, и, по данным министра финансов Джоша Фрайденберга, скорее всего, останутся закрытыми до конца следующего года. Поэтому авиакомпании придумывают способы оставаться на плаву до тех пор, пока свобода авиапередвижения не будет восстановлена, а любители перелетов ищут возможности снова оказаться в небе.

Этот 7-часовой "рейс в никуда" прошел над самыми красивыми местами в Австралии, такими как крупнейший в мире коралловый Большой Барьерный риф, красная гора Улуру и знаменитый Порт Сидней. Капитан Boeing 787 со 134 пассажирами на борту перед взлетом пообещал, что будет маневрировать так, чтобы из иллюминаторов с обеих сторон от прохода был потрясающий вид. Ничего удивительного, что билеты, стоимость которых, по данным специализированного сайта Australian Aviation, начиналась от 700 долларов в классе "эконом", были распроданы за 10 минут.

"Это самый быстро раскупленный рейс в истории авиакомпании Qantas. Если спрос останется на таком уровне, мы будем делать больше таких "видовых" рейсов в ожидании открытия границ", - пообещала официальный представитель авиалиний.

Кстати

Похожие полеты после начала пандемии коронавируса уже организовывали в других странах. Например, 10 сентября борт южнокорейской Air Busan вылетел из международного аэропорта Пусана Кимхэ и через два с половиной часа приземлился в том же аэропорту, совершив круг над городами Кванчжу, Сеул, Пхохан и островом Чечжу. Его пассажирами были студенты факультета авиасообщения и туризма местного университета. Ранее - 7 августа - на Тайване из международного аэропорта "Таоюань" вылетел самолет компании StarLux Airlines со 188 пассажирами на борту. Он пролетел над восточным побережьем Тайваня, затем направился в сторону Филиппин и вернулся обратно тем же маршрутом. В полете пассажиров угощали блюдами, приготовленными шефом из ресторана со звездой Мишлен.