Новости

В упавшем под Вологдой вертолете нашли документы главы вотчины Деда Мороза 18:19
Новак: Пока рано говорить о каких-либо изменениях в сделке ОПЕК+ 18:17
ФАС проконтролирует цены на подсолнечное масло 18:14
В Краснодаре будут судить семерых организаторов карточных игр 18:08
Более 125 тысяч уроков прошли сегодня в "Московской электронной школе" 17:45
Сына Станислава Черчесова прооперировали 17:39
Систему оценок для школьников с нарушением письма и чтения оптимизируют 17:39
В Австралии организовали "рейс в никуда" для соскучившихся по полетам 17:26
Disney снимет ремейк "Чипа и Дейла" с живыми актерами 17:22
В упавшем под Вологдой вертолете мог быть глава резиденции Деда Мороза 17:07
Минюст США подал иск против Google по обвинению в монополизме 17:00
В Татарстане не подтвердилась информация о крушении вертолета 16:45
Студентов научат проектировать современные туры 16:40
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии 16:33
В Петербурге недовольные покупатели пришли в магазин с пневматикой 16:23
В Татарстане проверят данные о крушении вертолета 16:23
Telegram позволит пользователям закреплять сообщения в переписке 16:18
Хуснуллин назвал три причины смертности на дорогах 16:17
Скончался Герой Советского Союза, на танке прорвавшийся к Рейхстагу 16:10
Стартовали съемки сериала о перевозчике мертвых душ 16:03
В самолетах МС-21-300 используют отечественные композиты 16:00
В России выбрали лучший родительский комитет 15:59
Видео: самая северная военная база РФ запустила крылатую ракету 15:55
Суд Минска признал экстремистским оппозиционный telegram-канал в Беларуси 15:50
Лукашенко: Власти "поменяли тактику" в отношении протестующих 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 17:26
Рубрика: В мире

В Австралии организовали "рейс в никуда" для соскучившихся по полетам

Текст: Ариадна Рокоссовская

Для тех, кто соскучился по авиаперелетам, в Австралии организовали "рейс в никуда". Самолет с пассажирами взлетел и приземлился 7 часов спустя на одном и том же аэродроме в Сиднее.

Фото: iStock
В Сингапуре гражданам предложат морские круизы "в никуда"

Напомним, что границы страны закрыты, и, по данным министра финансов Джоша Фрайденберга, скорее всего, останутся закрытыми до конца следующего года. Поэтому авиакомпании придумывают способы оставаться на плаву до тех пор, пока свобода авиапередвижения не будет восстановлена, а любители перелетов ищут возможности снова оказаться в небе.

Этот 7-часовой "рейс в никуда" прошел над самыми красивыми местами в Австралии, такими как крупнейший в мире коралловый Большой Барьерный риф, красная гора Улуру и знаменитый Порт Сидней. Капитан Boeing 787 со 134 пассажирами на борту перед взлетом пообещал, что будет маневрировать так, чтобы из иллюминаторов с обеих сторон от прохода был потрясающий вид. Ничего удивительного, что билеты, стоимость которых, по данным специализированного сайта Australian Aviation, начиналась от 700 долларов в классе "эконом", были распроданы за 10 минут.

"Это самый быстро раскупленный рейс в истории авиакомпании Qantas. Если спрос останется на таком уровне, мы будем делать больше таких "видовых" рейсов в ожидании открытия границ", - пообещала официальный представитель авиалиний.

Кстати

Похожие полеты после начала пандемии коронавируса уже организовывали в других странах. Например, 10 сентября борт южнокорейской Air Busan вылетел из международного аэропорта Пусана Кимхэ и через два с половиной часа приземлился в том же аэропорту, совершив круг над городами Кванчжу, Сеул, Пхохан и островом Чечжу. Его пассажирами были студенты факультета авиасообщения и туризма местного университета. Ранее - 7 августа - на Тайване из международного аэропорта "Таоюань" вылетел самолет компании StarLux Airlines со 188 пассажирами на борту. Он пролетел над восточным побережьем Тайваня, затем направился в сторону Филиппин и вернулся обратно тем же маршрутом. В полете пассажиров угощали блюдами, приготовленными шефом из ресторана со звездой Мишлен.

Как авиакомпании разных стран пытаются компенсировать потери от COVID-19
В мире Океания Австралия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Роспотребнадзор закрыл МГТУ им. Баумана на карантин
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове