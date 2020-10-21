Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена

В ноутбуке сына кандидата в президенты Джо Байдена нашли материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Эти материалы направлены в полицию штата Делавэр, сообщил адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

По его словам, Хантер Байден якобы в голом виде разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. Это стало известно газете Washington Examiner со слов Хэлли Байден (вдовы брата Джо Байдена). Она обвинила Хантера в неподобающем поведении. Адвокат в программе Newmax также отметил, что помимо этих сообщений в компьютере Байдена-младшего нашли "многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек".

Как отмечает портал журнала Forbes, президент Дональд Трамп начал уделять непропорционально большое внимание на предвыборных мероприятиях семье своего оппонента-демократа Джо Байдена в попытке спасти свои надежды на переизбрание на предстоящих третьего ноября президентских выборах.

При этом кампания Трампа полностью сосредоточилась на "забивании молотком" сына Байдена - Хантера после неподтвержденного сообщения New York Post. В нем утверждается, что Хантер прибегнул к помощи своего отца для продвижения интересов украинской энергетической компании.

Кроме того, Трамп неоднократно называл семью Байденов "криминальной семьей" и "семьей организованной преступности". Выступая перед сторонниками в штате Джорджия, глава администрации призвал посадить в тюрьму кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена и его родственников.