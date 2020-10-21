АвтоВАЗ не решил проблему с металлом. Пятидверную Lada 4x4 не выпускают

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ приостановил выпуск пятидверных версий внедорожника Lada 4x4 по причине отсутствия качественного металла для изготовления штампованных элементов кузова. Появились новые подробности.

По данным AvtoVAZ News, автопроизводитель не решил проблему с металлом, и выпуск пятидверок не будет возобновлён по 25 октября 2020 года: ожидается, что Lada 4x4 в пятидверном исполнении начнут сходить с конвейера 26 октября.

Модель по-прежнему присутствует на официальном сайте марки и доступна для заказа у официальных дилеров.

Цена на автомобиль в базовой версии Classic составляет 624 900 рублей, исполнение Urban обойдётся в 700 900 рублей. Во всех комплектациях Lada 4x4 оснащается 87-сильным двигателем 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП, привод - полный.