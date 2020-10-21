Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.10.2020 16:14
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не решил проблему с металлом. Пятидверную Lada 4x4 не выпускают

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Ранее "РГ" сообщала, что АвтоВАЗ приостановил выпуск пятидверных версий внедорожника Lada 4x4 по причине отсутствия качественного металла для изготовления штампованных элементов кузова. Появились новые подробности.

По данным AvtoVAZ News, автопроизводитель не решил проблему с металлом, и выпуск пятидверок не будет возобновлён по 25 октября 2020 года: ожидается, что Lada 4x4 в пятидверном исполнении начнут сходить с конвейера 26 октября.

Модель по-прежнему присутствует на официальном сайте марки и доступна для заказа у официальных дилеров.

Цена на автомобиль в базовой версии Classic составляет 624 900 рублей, исполнение Urban обойдётся в 700 900 рублей. Во всех комплектациях Lada 4x4 оснащается 87-сильным двигателем 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП, привод - полный.

"Буханку" на гусеницах выставили на продажу в Казахстане
#Lada