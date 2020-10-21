Дилеры назвали настоящие причины роста цен на автомобили

Основная причина роста цен на новые машины в 2020 году - колебания курсов валют. Однако в ряде случаев на ценообразовании серьезно сказывались и другие факторы. Об этом рассказали в пресс-службе автомобильной группы "Авилон", комментируя собственное исследование по динамике стоимости начиная с января.

Как отмечается в документе (есть в распоряжении "РГ"), за 10 месяцев текущего года в первую очередь из-за изменений курсов валют цены на Hyundai выросли на 4-5%, на Fiat - на 5,8-6,5%, на Volvo - на 5-12%, на Mercedes-Benz - на 3-12%, на Jeep - на 10-14%.

В случае с Audi (подорожание на 5-15%) и BMW (7-15%) к росту стоимости доллара и евро добавился такой фактор, как выход на рынок рестайлинговых моделей. У Volkswagen (4,5-9%) сказалось также обновление модельного ряда. А у Mitsubishi (3,5-8,3%) валютные скачки вовсе не указаны среди причин роста цен - исключительно обновление линейки.

"Колебания курса, инфляция и обновление модельного ряда - это, конечно, одни из основных факторов, которые влияли на ценообразование в последние месяцы", - отметили в "Авилон" и пояснили, что цены в отрасли растут не скачкообразно, вслед за стоимостью валют, а постепенно.

В компании отметили, что ожидают индексации цен практически по всем маркам до конца года.

"Непросто, конечно, прогнозировать сейчас конкретные цифры, но в среднем увеличение цен может составить в районе 1-3%. В данный момент пока нет предпосылок к тому, что в отдельных сегментах рост окажется сильнее. Все должно произойти планомерно", - заключили в автомобильной группе.

Напомним, ранее "РГ" писала, что из-за падения рубля и опасений второй волны коронавируса желающие обновить автомобиль решили поспешить с покупкой, в связи с чем на фоне подорожания машин зафиксирован рост их продаж.