Электрохэтч Volkswagen ID.3 получил высший балл за безопасность

Комитет Euro NCAP опубликовал результаты краш-тестов первого электрокара Volkswagen - хэтчбека ID.3. Эксперты отметили, что модель показала отличные результаты во всех испытаниях.

Итоговая оценка - максимальные пять звёзд. Уровень защиты водителя и взрослых пассажиров составил 87%, пассажиров-детей - 89%, пешеходов - 71%, работа систем активной безопасности - 88%.

"Euro NCAP будет продолжать следить за тем, чтобы спасение планеты не происходило в ущерб безопасности транспортных средств, и я рад видеть, что ID.3 - последнее поколение народных автомобилей - не идёт на компромисс в этом отношении", - прокомментировал результаты краш-теста генеральный секретарь Euro NCAP Мишель ван Ратинген.

Ранее "РГ" рассказывала об испытаниях организацией Euro NCAP комплексов автономного вождения: автопилот Tesla не оказался в числе лучших.