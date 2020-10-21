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21.10.2020 16:11
Рубрика: Общество

Найдена тайная гробница элиты Древнего Египта

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия, составленная из местных исследователей, при проведении земляных работ в Саккаре обнаружила новую тайную гробницу, в которой около 2500 лет неповрежденными хранились саркофаги важных сановников.

Фото: pixabay.com
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Министерства по делам древностей Египта. Из него следует, что более детальное заявление о "большом археологическом открытии" будет сделано в ближайшие дни.

На данный момент сообщается, что миссия Министерства по делам древностей, которую возглавляет известный египтолог Мустафа Вазири, при проведении изысканий в древнем некрополе Саккары, к югу от Каира, обнаружила очередной тайник с гробами.

Расписанные цветными красками деревянные саркофаги были скрыты в нише погребальной камеры, обустроенной на дне глубокого колодца. Вход в "тайную комнату" был надежно закрыт каменной плитой. Возможно, поэтому мародеры не добрались до нее.

Счет найденных гробов идет на десятки, но точное их количество египетские исследователи пока не называют. Напомним, всего несколько назад эта же миссия в Сакаре в подобной камере обнаружила коллекцию из 59 неповрежденных и хорошо сохранившихся саркофагов XXVI династии фараонов.

Фото: Iwona Zych, CAS UW
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Как и в предыдущем случае, в новой камере гробы сохранили свой первоначальный цвет. По предварительным оценкам, их возраст превышает 2500 лет. Рядом с саркофагами также были обнаружены цветные и позолоченные деревянные статуэтки.

Как уже рассказывала "РГ", среди предыдущих находок, сделанных в некрополе Саккары, выделяется бронзовая статуя бога Нефертума, украшенная драгоценными камнями. Возможно, подобные артефакты ученые представят публике и в ближайшее время.

Пока единственным, кроме археологов, свидетелем открытия стал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Он лично посетил место раскопок, спустился в открытую шахту и осмотрел найденные саркофаги и статуэтки.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей, предварительные исследования показали, что эти гробы также могут принадлежать жрецам XXVI династии, высокопоставленным чиновникам и представителям знатных семей.

Добавим, что обустройство подобных тайных коллективных гробниц в древности было обычной практикой. Жрецы намеренно складывали саркофаги самых почтенных граждан в скрытые погребальные камеры, о месте нахождения которых знали лишь редкие посвященные. Тем самым они пытались обезопасить гробы от мародеров, которые еще тысячелетия назад нередко раскапывали гробницы в поисках наживы.

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