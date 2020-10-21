На МКС вышла из строя система подачи кислорода "Электрон-ВМ"

Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на МКС и сейчас отключена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует NASA.

- Мы получили сообщение о проблеме с давлением, "Электрон" отказал, - доложил Центру управления полетами командир станции Сергей Рыжиков. Специалист центра сообщил, что наземные службы уже разбираются с этой проблемой.

По информации агентства, после отключения "Электрона" экипаж под руководством главной оперативной группы управления российским сегментом МКС разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей.

Это третий подобный эпизод за неделю: система уже выходила из строя 14 и 19 октября, оба раза ее работа была успешно восстановлена.

Отказы систем подачи воздуха на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода и экипажу ничего не угрожает. В американском сегменте находится свой кислородный комплекс, сейчас подача воздуха переброшена на него.