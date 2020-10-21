Новый GMC Hummer EV оказался намного дороже пикапа Tesla Cybertruck

Компания GMC представила новый электрический пикап под старым именем Hummer. Автомобиль появится в продаже только в следующем году, но цены уже известны, и их вряд ли можно назвать демократичными.

Подробности о платформе, габаритах и внедорожных параметрах компания пока не опубликовала, ограничившись информацией о том, что опциональная пневмоподвеска может поднимать раму на 149 мм, а на стандартных 37-дюймовых шинах пикап не спасует перед вертикальным препятствием высотой 457 мм. Опция - 39-дюймовые колёса.

По воде, кстати, Hummer EV тоже умеет ездить, несмотря на то, что укомплектован электрической силовой установкой: глубина преодолеваемого брода составляет 610 мм.

В сложных ситуациях, когда из-за больших габаритов вращение рулём не помогает выехать из "капкана", поможет "Режим краба": задние колёса поворачиваются в сторону передних, и автомобиль может осуществить движение по диагонали.

Фото: Пресс-служба GMC.

На бездорожье могут пригодится камеры, установленные в днище: изображение с них выводится на экран мультимедиа диагональю 13.4 дюйма, позволяя точнее выбрать траекторию для успешного преодоления препятствия.

Продажи Hummer EV начнутся в версии Edition 1, которую отличает полный пакет доступных для модели опций, серебристый цвет кузова и вставки в интерьере под бронзу. Плюс, это будет самая мощная версия пикапа: отдача трёх электродвигателей составляет 1014 л.с., а момент - почти 15 600 Нм. От 0 до 97 км/ч GMC Hummer EV разгоняется за 3 секунды, запас хода - 563 км. Цена - 112 595 долларов. Дороже только Bollinger B1 - от 125 тысяч. Tesla Cybertruck обещали вывести на рынок по цене от 69 900 долларов.

В 2022 году появится Hummer EV 3X опять же с трёхмоторной силовой установкой, но суммарная отдача агрегатов и автономность снижены до 811 л.с. и 483 км. Цена - от 99 995 долларов.

Весной 2023 года GMC выпустит Hummer EV 2X, который оснащён парой двигателей мощностью 634 л.с. Запас хода - 483 км. Цена - 89 995 долларов.

Фото: Пресс-служба GMC.

Самая доступная версия пикапа выйдет в 2024 году: цена снижена не за счёт уменьшения показателей мощности, а за счёт ёмкости батареи и, соответственно, сокращения запаса хода на одной зарядке до чуть более чем 402 км. Цена - от 79 995 долларов.

Производство GMC Hummer EV стартует в следующем году на заводе Zero (модернизирующийся Детройт-Хамтрамк). В настоящее время можно оформить заявку на покупку пикапа, внеся депозит в размере 100 долларов.